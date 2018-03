Ospedale Tatarella di Cerignola (St)

Foggia – LETTERA aperta di un paziente pugliese elogiante l’efficienza del Reparto di Urologia dell’Ospedale “Giuseppe Tatarella” di Cerignola, diretto dal dr. Giovanni De Ceglie. Nota di apprezzamento della Direzione Aziendale dell’ASL di Foggia per il grande impegno professionale e umano di tutto il Personale della U.O. della S.C. di Urologia. LA LETTERA

Cerignola, paziente: grazie al reparto di Urologia del Tatarella

