Manfredonia, cambio presidenza alla Salvemini: c’è il dott. Marco Guerra

Manfredonia – A partire dal mese di luglio 2015 cambio al vertice della Polisportiva Salvemini di Manfredonia: al Presidente Matteo Capriati nella gestione della Società di calcio giovanile succede il Dott. Marco Guerra, già Direttore Generale ed ideatore della ASD Michele Salvemini che ha partecipato allo scorso torneo Juniores Regionale ed ha fatto parlare di se non tanto per il secondo posto ottenuto ma per l’organizzazione, il numero di goal realizzati ed il gioco espresso in campo. Ad affiancare il nuovo Presidente nella gestione della Gaetano Salvemini c’è Angelo Mirko Di Fiore, giovane imprenditore di Manfredonia appassionato di sport che ricopre il ruolo di Vice Presidente e Direttore Generale.

Tante sono le novità che saranno introdotte nel nuovo anno sportivo ad iniziare dalla partecipazione con una prima squadra in 3° categoria per dare continuità ai ragazzi che tanto hanno fatto bene nella Juniores e che, ormai fuori quota, non potrebbero trovare spazio nella stessa Juniores. Di fatto, con la partecipazione alla 3° categoria, si riapre un percorso interrotto tanti anni fa dalla stessa Salvemini che ormai disputa solo tornei che arrivavano al massimo alla categoria Allievi. Altra novità importante è l’affiliazione ad una importante squadra di serie A che possiede uno dei migliori settori giovanili d’Italia e che già ha attinto dalla stessa Salvemini (per correttezza non si ufficializza il nome ma manca solo la firma ad un accordo già discusso). Sempre nel progetto che è stato presentato a tutti i tecnici e collaboratori facenti parte della Gaetano Salvemini vi è l’introduzione di preparatori atletici e dei portieri a supporto dell’ottimo lavoro svolto dai Mister delle categorie Giovanissimi e Allievi Regionali. Negli ultimi anni la Gaetano e la Michele Salvemini hanno svolto un ottimo lavoro formando giovani calciatori e portando alla cessione, negli ultimi 2 anni, di giovani talenti in squadre professionistiche come Kevin Guerra 99 (ceduto alla Virtus Lanciano ed attualmente in forza al Melfi Calcio), Matteo Eletto 2000 (ceduto all’Empoli Calcio) e, solo qualche giorno fa, Agostino Troiano 99 (ceduto al Melfi Calcio) a cui facciamo tutti un grosso “in bocca al lupo”.

Diverse sono anche i contatti per la cessione di calciatori provenienti dalla Juniores Michele Salvemini in squadre di Eccellenza, Promozione e serie D. “Non ho una lunga esperienza nel mondo del calcio ma da tanto tempo mi sono dedicato alla creazione di Federazioni, Comitati e Società sportive in Italia ed All’estero in svariati sport, tutto quello che faremo è raccogliere quanto di buono è stato fatto finora da tutto lo staff ed i tecnici della Gaetano Salvemini, implementandolo con nuove iniziative ed una più corposa organizzazione con l’obiettivo primario di “lanciare” i giovani talenti verso Società più blasonate puntando sull’educazione non solo calcistica, consapevoli di essere prima educatori e poi allenatori effettuando un aggiornamento continuo dei tecnici e dei preparatori in continua collaborazione con Società Professionistiche. Ho coinvolto Mirko Di Fiore in questa nuova sfida perchè in linea al 100% con tutte le idee che avevo e che volevo mettere in pratica da sportivo e da imprenditore, il suo contributo sarà fondamentale, in questi giorni stiamo lavorando alacremente con tutto lo staff per disputare al meglio i campionati ed i tornei da protagonisti.

Particolare attenzione verrà posta anche verso i ragazzi della scuola calcio i quali verranno seguiti attentamente e coinvolti in tante iniziative ludiche e sportive con il coinvolgimento degli stessi genitori i quali dovranno collaborare curando anche la forma fisica dei ragazzi potenziando quelle che sono le loro attitudini cercando di migliorare ed inculcare sane abitudini alimentari ed un corretto stile di vita in questa fascia di età che spesso si considera prematura per questi discorsi ma che, a parer mio, è la più importante per la formazione fisica e mentale del futuro Uomo e Calciatore. Ringrazio il presidente Matteo Capriati, tutti i soci della Gaetano Salvemini ed i proprietari della struttura sportiva per aver riposto fiducia in me ed in Mirko, cercheremo di non deluderli.” Questo è quanto dichiarato dal nuovo Presidente Marco Guerra.

