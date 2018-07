Al via da Mattinata il Meet-Up di promozione e divulgazione della legalità e dell’integrazione sociale

Di:

Foggia, 16 luglio 2018. Parte il meet-up di PacificAzione , con l’obiettivo di diffondere principi ed azioni contagiose che trasformino il Gargano da periferia della mafia, del malaffare e della dilagante delinquenza, a centro della trasparenza e della legalità.

L’iniziativa nasce dall’idea di alcuni cittadini ed associazioni mattinatesi e trova subito il sostegno di importanti ed autorevoli partner (Libera Associazioni, nomi e numeri contro le mafie – Coordinamento provinciale di Foggia, Associazione Antiracket di Vieste, Camera di Commercio di Foggia, Confcommercio Foggia, Associazione Giovanni Panunzio, Casa Nostra Antimafia Sociale di San Marco in Lamis, Azione Cattolica Diocesana – Manfredonia – San Giovanni – Rotondo – Vieste, Parrocchia Santa Maria Della Luce di Mattinata, Legambiente Circolo Festambiente Sud di Monte Sant’Angelo e Populus di Foggia)

Tra luglio e agosto i primi appuntamenti in AZIONE presso il giardino del MAD Mall di Mattinata (area ex Museo Civico): Si parte mercoledì 25 luglio alle ore 19 con “La verità ad oltranza” a cura dell’Associazione Giovanni Panunzio – Eguaglianza Legalità Diritti, con la moderazione di Felice Sblendorio.

Sabato 28 luglio tocca a “La corruzione spiegata ai ragazzi che hanno a cuore il futuro del loro paese” presentazione del libro di Francesco Caringella, magistrato del Consiglio di Stato, che converserà con Felice Piemontese.

Ancora, Venerdì 3 agosto si prosegue con la presentazione del progetto editoriale curato da Daniela Marcone “Non a caso”, con Sasy Spinelli, coordinatore provinciale di LIBERA Foggia e la moderazione del giornalista Gennaro Tedesco.

Infine, Mercoledì 22 agosto, Felice Sblendorio presenterà il libro di Leonardo Palmisano, etnografo e scrittore “Mafia Caporale”.

Azioni pacifiche per rafforzare la coscienza sociale di un Territorio e dell’intera comunità garganica che, solo adottando nella vita quotidiana comportamenti non omertosi e non conniventi, avrà la possibilità di debellare la convinzione che la mafia vince sempre.

PacificAzione non termina ad agosto, ma prosegue con altri appuntamenti previsti in autunno, per poi approdare nelle scuole, per presentare alle future generazioni i princìpi di trasparenza e legalità verranno quali pilastri di una società civile, puntando ad uno sviluppo endogeno, strategico e duraturo non solo economico ma anche e soprattutto sociale e culturale.

Per ulteriori informazioni: www.facebook.com/pacificazione – pacificazionemattinata@gmail.com