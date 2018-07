Atletico Vico: lo spettacolo del Sand Volley in riva al mare

Di:

Vico del Gargano, 15 Luglio 2018. Si è svolto oggi presso il Lido Gabbiano di Rodi Garganico (FG) il primo memorial “Raffaela de Giorgis”, torneo di Sand Volley 4vs4 organizzato dall’Atletico Vico con il patrocinio dell’Associazione Italiana Cultura e Sport (AICS), sezione di Foggia.

Una buona cornice di pubblico e una calda domenica estiva in riva al mare, il giusto mix che ha reso l’arenile di Rodi Garganico, seppur per un giorno, la capitale del Volley provinciale.

Tre le formazioni garganiche ospitate, la Pallavolo Sammarco, l’Anspi Sannicandro e l’Atletico Vico che, dopo tre entusiasmanti sfide, hanno visto l’Atletico Vico alzare la coppa grazie ad una giornata perfetta.

Per la cronaca, la mattinata è iniziata con la sfida tra l’Anspi Sannicandro e Atletico Vico, vinta dalla formazione vichese per 2 a 1 dopo set molto combattuti. Le altre gare invece si sono disputate nel pomeriggio, in cui è entrata in gioco la Pallavolo Sammarco, che ha giocato prima contro l’Anspi Sannicandro, vincendo 2 set a 0 e poi contro i campioni dell’Atletico Vico, perdendo per 2 set a 0.

Questo torneo rappresenta il primo grande appuntamento del Sand Volley sulle spiagge garganiche e fa da apripista alle partite amatoriali tra atleti, amici e amanti di questo sport. Per Carmine del Conte, presidente dell’Atletico Vico, “questa manifestazione è stato un successo. Tutti noi sappiamo benissimo come sia difficile nelle nostre realtà portare avanti progetti ambiziosi con risorse finanziarie scarse ma dopo questa giornata siamo ancora più convinti che la strada intrapresa è quella giusta. Siamo un punto d’incontro e una grande famiglia per tutti gli adolescenti che vivono nei nostri paesi. Speriamo l’anno prossimo di ripetere e rendere sempre più grande il progetto legato al Sand Volley”.

Non solo Sand Volley però! “È stato un modo per ritrovarsi in un clima sereno ribadendo l’etica di questo sport, fatto di divertimento, rispetto, amicizia e tanto lavoro di squadra. In palestra o al mare la nostra mission è quella di esprimere il mondo del Volley a 360 gradi”, conclude del Conte.

L’Atletico Vico nasce nel 2017 e rappresenta un progetto giovanile ed ambizioso in un paese che ha voglia di sport. Obiettivo della società è quello di promuovere la pallavolo in una realtà di alto livello tecnico senza dimenticare di essere parte di una grande famiglia sportiva, punto di aggregazione per chi vive nel nostro paese.