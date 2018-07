Concorso OSS ai ‘Riuniti’: diventa regionale

Di:

Foggia. “Per fine agosto è prevista l’uscita su Gazzetta Ufficiale del bando OSS per gli ‘Ospedali riuniti’ di Foggia: i posti per cui si potrà fare domanda sono attorno ai 1800 di cui il 50% riservato agli interni”, così Achille Capozzi sindacalista alla guida della segreteria regionale della Federazione Sindacati Indipendenti di Puglia.

Il bando, scaduto il 7 giugno 2018, prevedeva 137 posti (50% riservati per gli interni) per OSS a fronte di un elevatissimo numero di domande presentate già alla prima tornata, 20mila precisamente.

La Regione ha ritenuto poi opportuno che il concorso assumesse rilevanza nazionale: “Un’ulteriore dilazione nel tempo si è avuta per efficentare il bando in attesa che le ASL e le aziende del Policlinico di Bari ci potessero con precisione fornire i numeri dei posti vacanti in dotazione; i posti da riempire, ci è stato comunicato in seguito, sono 1800 all’incirca in tutta la Regione. Il tutto è stato pubblicato sul Burp regionale, si attende pubblicazione verso fine agosto su G.U.”.

Per ciò che riguarda l’ospedale di Foggia, Sebastiano Leo, assessore regionale formazione e lavoro- politiche del lavoro, ha pubblicato sul suo profilo FB il provvedimento con cui gli ‘Ospedali riuniti’ riaprono i termini del concorso non più per 137 OSS ma per 200 operatori socio-sanitari da assumere con contratto a tempo indeterminato.

Dal momento della pubblicazione su Gazzetta Ufficiale, si avranno 30 giorni di tempo per presentare domanda di partecipazione; per chi invece avesse già presentato richiesta, potrà integrarla o modificarla.

A cura di Libera Maria Ciociola