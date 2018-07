Grotta in Thailandia: una tragedia sfiorata

Di:

Manfredonia, 16 luglio 2018. Terminata con un lieto fine, dopo settimane di interventi, la disavventura che ha interessato 12 ragazzi thailandesi e il loro allenatore, estratti fuori dalla grotta di Tham Luang, cuore di una montagna a Nord della Thailandia, dopo esservi rimasti bloccati dal 23 giugno, durante una gita esplorativa. Alla base del blocco le piogge monsoniche che hanno sorpreso all’improvviso i 12 ragazzi e l’allenatore, allagando la caverna.

Fin da subito si è attivata la macchina dei soccorsi, sebbene di livello locale, per poi diventare un’operazione internazionale.

Anche l’Italia ha dato la propria disponibilità per fornire un apporto tecnico, proteso a una risoluzione della disavventura. In particolare, il Corpo Nazionale di Unità Tecnica di Soccorso (UST) ha attivamente supportato il piano degli interventi, attraverso la messa a disposizione di personale quale speleosub.

Nella figura del delegato nazionale Francesco Colletta, l’UST ha fornito spiegazioni tecniche, aneddoti relativi alle operazioni di salvataggio, durante alcune dirette sul Tgcom24, nelle ore fondamentali per il recupero dei 12 ragazzi e del loro allenatore. Il tutto supportando i media e restando a disposizione per quello che inizialmente si presagiva quale un intervento che sarebbe potuto durare mesi.

A seguito delle pressioni internazionali per la fornitura di uomini specializzati, la task force militare della Thailandia ha consentito il coordinamento del soccorso ad alcuni speleosub inglesi presenti in loco, riducendo drasticamente i tempi di intervento preventivati inizialmente in oltre 4 mesi.

Redazione StatoQuotidiano.it – Riproduzione riservata