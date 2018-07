Contro la Mafia…Edifica Cultura

Di:

Foggia. Accogliere, Proteggere, Promuovere, Integrare, Impegno “non a tempo ma nel tempo” per costruire una Legalità forte, Vera, leale, sincera, contro “le onde sempre più alte, spesso impervie e tempestose” della corruzione, “non restando chiusi nei propri troni accademico-istituzionali”, ma facendo rete.

Li.Be.ra. : Liberati, Beneficia, Raccogli.

Questi un po’ “i fari-guida, le giuste inquadrature”, del Campus Sperimentale, punto di partenza sicuramente per altri similari, “si è avuto modo di assaporare tra le righe” durante la settimana, di Campus E!state Liberi “Beninformati”, svoltasi dal 9 al 15 luglio 2018 a Bologna, in Via Massarenti 59, di fianco Parrocchia Sant’Antonio di Savena.

Hanno preso parte all’iniziativa 16 ragazzi e ragazze dai 18 ai 40 anni.

Come? Grazie all’ attenzione e scrupolosità della responsabile “Campus E!state Liberi” Sofia Nardacchione e del suo sempre pronto Staff, con alloggi appositamente preparati e area ristorativa messa sù grazie alla dedizione e l’entusiasmo del S.P.I. Bologna (Sindacato Pensionati Italiani).

Galleria Falcone Borsellino, via Boccaccio, via Galliera, via Matteotti, via Poe, sono solo alcuni dei Beni Confiscati alle Mafie, “rimessi a lucido” e riusati socialmente, grazie all’aiuto operoso di volontari e volontarie che mettono in campo parte del loro tempo al servizio della “Propria Città”, affinché non “rimanga lì abbandonata ma cresca fiorente nel Tempo”.

Campus svisceratosi tra giochi di ruolo, momenti ludico-formativi, workshop con esperti del mondo della comunicazione, del diritto, del giornalismo locale e radiofonico.

Non sono mancati momenti di forte convivialità in compagnia di alcuni gruppi scout locali, momenti di preghiera e raccoglimento guidati dal Parroco della Parrocchia ospitante e di alcuni ragazzi dell’Oratorio.

“Al giro di boa” della settimana, pizza di gruppo offerta da “Libera” presso “Ristorante Pizzeria etica Masaniello”, a pochi chilometri dalla residenza/campus, raggiunta tramite pulmini messi a disposizione dall’ Associazione promotrice iniziativa, in cui lo spirito guida è l’etica con cui la realizzano: “senza compromesso”.

Titolare che, accogliendo i “campisti da buon padre di famiglia”, ha avuto modo di tracciare, a grandi linee, i tratti salienti dell’Associazione “Buon Mercato” visitabile sul sito (http://www.buonmercato.info).

Associazione che, come si evince dal link “attività”, promuove il consumo critico, “letto” come consumo di prodotti che rispondono a criteri di sostenibilità ambientale, legalità e degli stili di vita sostenibili.

Al termine, nel giardino antistante, piccola chiacchierata con i parenti di alcune vittime di mafia.

Parole chiave: lavorare insieme copiosamente, per non essere “la solita fiebile fiaccola che si può spegnere al primo schiocco di vento”.

In appendice, ma non di minor rilevanza, spazio anche alle associazioni di settore nonché “supporter” alla “kermesse Formativa”, tra cui “Albero di Cirene onlus” (www.alberodicirene.org) che, da qualche anno, si occupa di volontariato per la tutela della Vita e la Promozione della dignità della persona e che ha al suo attivo vari progetti come il Centro D’ascolto, Progetto Aurora, Non Sei Sola con aiuto alle donne in strada, Scuola D’ Italiano e Liberi Di Sognare.

Ad abbellire la fresca e assolata settimana, “lunghe e avventurose” passeggiate in bicicletta, “quasi come una piccola scolaresca in gita d’istruzione”, tra vie/viuzze della “Natura Bolognese” e per raggiungere luoghi/palazzi istituzionali/protagonisti delle riprese sui beni confiscati alle Mafie, riutilizzati per scopi socio-culturali.

Biciclette messe a disposizione dall’ Associazione “l’altra Babele” (www.laltrababele.it/) che da dieci anni, circa, offre, a chi è in difficoltà e non solo, opportunità di dialogo, confronto, formazione e informazione ma soprattutto momenti forti di aggregazione.

“Dulcis in fundo”, sabato 14 luglio 2018, con Aperitivo di Benvenuto, Convegno dal titolo “Beni Confiscati tra Passato e Futuro” – Chiusura Campo E!state Liberi “Beninformati”, presso Villa Celestina, “ripulita simbolicamente” dai ragazzi e ragazze del Campus, con supporto logistico-strumentale a cura di “avola coop” Bologna (www.avolacoop.com), con la visione video interviste Finali.

Villa Celestina che, dando “piccole pillole storiche”, agli inizi del 900 è stata di proprietà di un medico Bolognese.

In una delle stanze c’era una sala operatoria, mentre in un’altra erano presenti due ricerche e approfondimenti con somministrazione farmaci.

Ci saranno state centinaia di bottigliette, ognuna contente dosi di somministrazione e risultati sul paziente. Ad oggi è andato tutto perduto.

Intervenuti, alla “piacevole chiacchierata on the road”, conclusasi “sul filo del traguardo” prima di un forte temporale, “quasi, in un viaggio tra Sacro e Profano, a volar battezzare l’intero evento”: Dott.ssa Fiore Zaniboni, referente “Libera-Bologna”, dott.ssa Stefania Pellegrini, Direttrice del Master in gestione riutilizzo del Beni Confiscati alle Mafie, dottor Matteo Lepore, Assessore allo Sport, la dott.ssa Susanna Zaccaria, Assessore alle Pari Opportunità, entrambi del Comune di Bologna.

Parole chiave dei loro interventi, da angolatura diversa: Riportare le persone ad incontrarsi. Accoglienza, Protezione, Sostegno.

“Hanno preso parola”, poi, incoraggiati dai loro compagni di cammino lì presenti in prima fila “con gli occhi lucidi dall’ emozione”, anche alcuni ragazzi e ragazze partecipanti al “Campus Beninformati” che hanno voluto tracciare, non prima dei ringraziamenti agli organizzatori, a grandi linee, tre tematiche affrontate: Contenuti, relazione e emozioni, accoglienza in città e non meno importante, inquadrature usate, per “i più attenti cultori del settore”.

Campus sperimentale conclusosi con un messaggio, che riecheggia “come lampadina da tenere sempre accesa”: portare “la propria esperienza, nelle proprie realtà”, siano esse associative che lavorative, “per non restare dormienti nel quotidiano”.

Perché, come è ben scritto nelle magliette distribuite ai volontari: “Dobbiamo usare la Nostra Libertà per liberare chi libero non è”. Marco Bonnì