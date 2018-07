Manfredonia. Antonio Starace “Insegno gratuitamente base per orologeria meccanica e classica”

Di:

Manfredonia, 16 luglio 2018. Il Cavalier Ragionier Antonio Starace, orologiaio, figlio d’arte, rende nota la propria disponibilità per l’insegnamento gratuito degli elementi fondamentali alla professione artigianale di orologeria meccanica di precisione, come di orologeria classica.

Per qualsiasi informazione, gli interessati possono telefonare allo 0884.588107 o rivolgersi al Centro Sociale Rita Levi Montalcini in via Porta Pugliese 4.

Redazione StatoQuotidiano.it