Nuove intimidazioni alla giornalista Mastrogiovanni

Su questi temi non si può più tergiversare o limitarsi a iniziative simboliche, ma è urgente dare concreta attuazione agli strumenti di cui la Regione Puglia si è dotata per diffondere una maggiore cultura della legalità tra i cittadini, in modo di contrastare, in questo modo, il diffondersi di fenomeni criminali o di malaffare. Bisogna educare alla legalità, anche attraverso il continuo uso delle buone prassi amministrative, in una regione che oramai è tra le primissime per scioglimento dei Consigli comunali per infiltrazione mafiosa. A maggior ragione, tutta la società civile pugliese deve rivolgere il proprio ringraziamento a chi, come la giornalista Mastrogiovanni, con grande coraggio e determinazione, si impegna quotidianamente per denunciare all’opinione pubblica fatti sconcertanti, su cui la magistratura sta compiendo le sue opportune valutazioni. Ora spetta alle istituzioni regionali fare la sua parte, quindi approviamo la mozione in Consiglio di solidarietà alla Giornalista che vive sotto protezione ed applichiamo la legge regionale 12/2015 con il Rating sulla legalità per le aziende.

Non c’è più tempo da perdere!”.