“Onorevoli in ordine sparso”, Gisella Naturale “Fare giusta informazione”

Evidentemente c’è bisogno di una comunicazione più capillare, visto che ex parlamentari poco attenti e ligi alla critica prevenuta, unitamente a giornali distratti, non sanno che dal 3 luglio u.s. la sottoscritta si è insediata in Commissione agricoltura del Senato. Prima di fornire informazioni errate, bastava dare una controllatina alla composizione della 9ª http://www.senato.it/Leg18/3584?shadow_organo=1180009 Commissione sul sito del Senato per avere conferma della mia presenza. Oppure, ricontrollare la composizione della Commissione Bilancio per notare la mia assenza, se proprio si ritiene scomodo guardare la bacheca della mia pagina Facebook per avere notizie aggiornate. Ho voluto fortemente questo spostamento affinché la Provincia di Foggia non rimanesse fuori dalla Commissione agricoltura.

Dal quel giorno l’impegno della Commissione a cui appartengo è stato incessante. Dopo la presentazione delle linee programmatiche disposte dal presidente di Commissione, Gian Marco Centinaio, si sono svolte diverse audizioni di associazioni e cooperative del comparto agricolo e agroalimentare per individuare problematiche comuni ed oggettive, in maniera da produrre quei cambiamenti che si aspettano da anni, a partire dalla sburocratizzazione del settore; riforma di Agea e pagamento tempestivo delle erogazioni; riconoscibilità dei prodotti ‘Made in Italy’ e tracciabilità completa in etichettatura; controlli efficaci (anche con uso delle nuove tecnologie); lotta serrata alle agromafie; istituzione delle commissioni uniche nazionali (CUN) estese al grano duro ed altri prodotti per stabilire prezzi minimi; arginare il dominio dell’industria alimentare e della grande distribuzione sui produttori agricoli; maggiore attenzione alla nostra agricoltura in sede PAC; tracciabilità delle materie prime in etichettatura degli alimenti, difesa del Made in Italy.

Queste sono solo alcune delle questioni alle quali stiamo già lavorando per dare le opportune soluzioni, in un contesto di agricoltura sana e sostenibile.

Il mio impegno comprenderà la salubrità ambientale, la salvaguardia dei siti naturalistici, la protezione del Paesaggio, la promozione della biodiversità e della bellezza, materie che proteggono e favoriscono non solo una buona qualità della vita per chi vive stabilmente qui, ma che renderanno il nostro territorio un luogo di ancor maggiore attrazione per il turismo nazionale ed internazionale.

Sen.ce Gisella NATURALE

Pagina facebook: https://www.facebook.com/gisellanaturalem5s/?ref=settings