“Regione intervenga nella vertenza Conad a Manfredonia e a San Severo”

Foggia. “Domani sono in programma assemblee a San Severo e Manfredonia che vedranno le principali rappresentanze sindacali accanto ai lavoratori del gruppo Conad, per i quali sono state ormai avviate le procedure di licenziamento collettivo. L’ennesima, drammatica vertenza che si apre in Capitanata, che coinvolge loro malgrado 35 dipendenti a Manfredonia e 37 a San Severo, costretti a lottare per difendere il proprio posto di lavoro e la propria esistenza.

Una vertenza che non può vedere la Regione Puglia limitarsi al ruolo di spettatrice o comparsa: per questo auspico e sollecito un immediato interesse ed intervento dell’assessore al ramo Sebastiano Leo, e il pieno coinvolgimento della task force dell’ente, per un confronto con i vertici aziendali alla ricerca di una soluzione che non calpesti la dignità delle persone. Per scongiurare l’ennesima emergenza occupazionale e sociale in un territorio fin troppo provato, ricordando che non possono essere e solo i lavoratori a pagare alla fine il conto di politiche aziendali discutibili”.

Lo dice in una nota il consigliere regionale Giannicola De Leonardis.