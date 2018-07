Rissa al Candelaro: 4 feriti a Foggia

Di:

Foggia. E’ di 4 persone ferite il bilancio di una rissa scoppiata ieri sera, verso le 21, nel Quartiere Candelaro a Foggia.

I componenti di due famiglie si sono affrontati in strada, in via Leonardo Manzi armati tra l’altro di un coltello, una katana, un pugnale.

Lo riporta foggiatoday.it