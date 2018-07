Tesi su caricaturisti pugliesi: il contributo di Francesco Granatiero

Di:

La passione e l’impegno con cui Francesco Granatiero si è dedicato allo studio della vita e delle opere del caricaturista sipontino Antonio Manganaro sono state ancora una volta messe a frutto.

Difatti il giovane barese Mauro De Candia nel redigere la sua tesi ‘Riviste e giornali umoristici in Italia tra Otto e Novecento- i caricaturisti pugliesi’, si è avvalso della padronanza sull’argomento proprio di Granatiero citandolo più volte e trovando in lui, su indicazione del prof. Pietro Sisto dell’Università A. Moro di Bari, un importante rifermento.

E’ lo studente stesso a ricordare i suoi viaggi in treno per raggiungere Manfredonia alla ricerca di informazioni utili su Manganaro: “Mentre per la trattazione generica della caricatura fu più che sufficiente avvalermi della Biblioteca Nazionale di Bari, per la parte relativa al foggiano Antonio Manganaro fu invece necessario effettuare un paio di viaggi fuori provincia…a Manfredonia.

Molto si deve per la riscoperta storica ed artistica di Manganaro a Francesco Granatiero che a sua volta è un caricaturista contemporaneo; l’ho incontrato personalmente per avere alcune informazioni più specifiche”.

Oggi la tesi di De Candia, per la particolarità e l’interesse nella trattazione di un tema locale, è presente nel Catalogo Bibliografico Nazionale.

Libera Maria Ciociola

