Braccianti di Borgo Mezzanone a San Nicola per chiedere: “Rispetto per il lavoro”

“Siamo entrati in questo istante nella Basilica San Nicola di Bari con un gruppo di braccianti sfruttati e costretti a vivere in condizioni disumane nelle campagne di Foggia e Borgo Mezzanone con paga da fame. Papa Francesco dice che il lavoro conferisce dignità all’uomo, però quello dei braccianti è un lavoro privo di dignità e diritti. Chiediamo un confronto con l’arcivescovo Mons. Francesco Cacucci perché la Regione Puglia e il governo latitano in totale indifferenza”.

Così scrive sulla sua pagina facebook Aboubakar Soumahoro attivista sindacale a difesa dei braccianti,

Nella tarda mattinata di oggi un gruppo di residenti a Borgo Mezzanone e a Foggia ha varcato la soglia della basilica con cartelli in cui si chiede “Rispetto del lavoro”.

Nel video postato sulla sua bacheca, il sindacalista parla di “lavoro in condizioni disumane, sfruttato”. E cita papa Francesco: “Dice che il lavoro conferisce dignità all’uomo ma quello dei braccianti è un lavoro fatto di disumanità, privo di diritti e di dignità. Chiediamo un confronto con Mons. Cacucci perché la politica, la Regione Puglia e il Governo continuano a latitare”. L’arcivescovo li ha incontrati in chiesa, il loro portavoce ha chiesto, dopo aver chiarito che “non arretreranno di un millimetro rispetto allo sfruttamento e alla lotta al, di farsi interprete di queste richieste con chi magari la domenica viene qui a pregare”.

La risposta di Mons. Cacucci: “Mi faccio interprete di quella che è una richiesta di dignità. Ma dovete anche voi insistere sulla seconda accoglienza: cioè non basta accogliere ma far sì che avvenga in maniera dignitosa. Come Chiesa italiana abbiamo costituito il ‘presidio’. È importante collegarsi con queste realtà e con associazioni baresi che tutelano le creature soggette alla tratta”.

L’invito è a collegarsi a progetti concreti già avviati, come quello della Caritas, “non basta la denuncia”. Presenti alcuni rappresentanti di associazioni che si occupano dell’accoglienza cui è passata la parola. Il sindacalista ha consegnato all’arcivescovo un documento con 10 proposte per l’agricoltura.