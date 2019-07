“Domani Vedrai” il video di Gigi D’Alessio girato per vicoli e strade di Mesagne

Di:

Gigi D’Alessio ha scelto come location Mesagne per girare il suo video “Domani vedrai”. Quando è arrivato agli inizi di luglio, come raccontano i siti locali, è stato assalito da una marea di fan con cui ha scattato dei selfie. Le immagini che scorrono fra musica e parole raccontano le bellezze delle strade, la fantasia dei vicoli, la quotidianità di tanti cittadini mesagnesi

Il cantante è stato ricevuto dal sindaco Toni Matarrelli e dal direttore artistico della città di Mesagne Maurizio Piro. Il regista del videoclip è Mauro Russo, di San Pietro Vernotico.

“Mesagne è una città meravigliosa – ha detto il cantante durante una pausa delle riprese – sono contento di essere qui e poter fissare con queste immagini il mio muovo brano che invita a non perdere mai la speranza, a non arrendersi mai. Questo è il secondo video che giro in Puglia e devo dire che questa regione è meravigliosa. Ringrazio tutti per il tempo che mi stanno dedicando. Mesagne sembra un set cinematografico naturale”.