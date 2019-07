Intervento di fine seduta, maltempo Gargano

Di:

Nella giornata di sabato 13 luglio il Gargano è stato nuovamente colpito da una terribile tromba d’aria e da una forte grandinata che hanno causato danni all’agricoltura. La questione è stata portata in Parlamento da un intervento in aula dell’On. Marialuisa Faro del Movimento 5 stelle.

«Nell’intervento ho chiesto, rivolgendomi a tutti i colleghi e al Governo, l’adozione di tutti quei provvedimenti volti a sostenere i nostri agricoltori in momenti difficili come questi. Inoltre ho lanciato un appello ai Comuni del Gargano principalmente colpiti dagli ultimi fenomeni , affinché attivino le procedure per far sì che gli agricoltori possano essere risarciti dai danni». Dichiara l’On. Faro.

Durante l’intervento il deputato Marialuisa Faro ha espresso la sua vicinanza a tutti gli agricoltori italiani e in particolare agli agricoltori del Gargano che oggi si trovano a fronteggiare l’ennesima calamità.