Manfredonia. “Una principessa per il Principe”

Di:

Manfredonia, 16 luglio 2019. Sono in arrivo per questa estate le favole animate.

Fare arte in collaborazione con la pro loco di Manfredonia e la redazione di Stato Quotidiano presentano le favole animate per rallegrare grandi e piccini in questa estate Sipontina.

La magia delle fiabe si incontra con il fascino del teatro per dare vita ad un grande e divertentissimo spettacolo intitolato: Una principessa per il principe.

La favola è stata scritta e diretta da Vincenzo Moccia ed interpretata da: Miriana Di Tullo, Pasquina Gelsomino, Mattia Gelsomino, Luca Della Torre, Antonio Bitondi e Vincenzo Moccia. Le scenografie saranno realuzzate da Miriana Di Tullo.

Il primo appuntamento è per il 26 Luglio alle ore 20:30 presso l’info point della pro loco Piazzetta Mercato Manfredonia. Ingresso Libero. Vi aspettiamo numerosi.