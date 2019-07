Peschici: La Giovanissima Ballerina Alessia Travaglini conquista Roma

Di:

La Perla del Gargano, ancora una volta, è protagonista assoluta, grazie al Talento della Giovanissima Ballerina Alessia Travaglini, che nei giorni scorsi ha superato brillantemente la difficile Audizione per frequentare la prestigiosa “Urban Dance Academy” di Roma, dove l’accesso al percorso formativo è a numero chiuso.

La peschiciana Ballerina della “porta accanto” comincerà il suo percorso artistico dopo l’estate, con un corpo docente altamente qualificato, il quale la indirizzerà verso uno sbocco professionale concreto.

Alla domanda, com’è nata la passione verso la Danza, Alessia Travaglini si lascia trasportare dai ricordi, dalle emozioni, dalle lacrime di gioia…ribadendo anche in questa occasione:

“…All’età di 4 anni mia mamma Arcangela mi iscrisse in una Scuola di Danza del mio Paese, ovvero l’Asd Fitness Dance Company, che frequentai assiduamente fino a giugno del 2018. In questo percorso di studi, sono stata Allieva di Maestri capaci e qualificati: Antonello Bonsanto (anche proprietario della palestra), il quale mi ha tenuta a battesimo nella Sala; Alessandro D’Abramo, con lo stile hip-hop, che ancora tutt’oggi resta il mio cavallo di battaglia. Amavo esibirmi nei

saggi e nelle manifestazioni locali! Nel frattempo, gareggiavo anche a livello provinciale, regionale e

nazionale, salendo sempre sui gradini più alti del podio. E, tra un passo e l’altro, ho pure calcato i palcoscenici dei più prestigiosi teatri e palazzetti italiani. Sono stata, per ben 2 edizioni, anche la coreografa del corpo di ballo della manifestazione-spettacolo, “Tu sci che val”…Adesso il mio sogno è diventare una Coreografa e aprire una Scuola di Danza…”

Carissima Alessia, che la Capitale possa esaudire tutti ma proprio tutti…i tuoi desideri.

TU SCI CHE VAL!!!

Francesco D’Arenzo.