Premio giornalistico “Michele Palumbo”: assegnati i riconoscimenti

Il 14 luglio 2019 si è tenuta la premiazione del concorso “I Fatti, le Idee, le Opinioni – Michele Palumbo”, il concorso giornalistico dedicato alla figura di Michele Palumbo, scomparso a marzo di due anni fa, nella sala conferenze della biblioteca Comunale di Andria “G. Ceci”, con l’assegnazione dei riconoscimenti.

Organizzato dal Circolo della Stampa BAT “San Francesco di Sales”, il premio ha avuto il patrocinio ed il sostegno del Consiglio regionale della Puglia – Biblioteca e Comunicazione Istituzionale “Teca del Mediterraneo”, della Provincia Barletta Andria Trani, del Comune di Andria, dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, dell’Opera Salesiana “Don Bosco” di Andria e dell’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Andria.

A portare il saluto del Circolo della Stampa è stato il Presidente, dr. Franco Di Chio, di Assostampa, dr. Michele Peragine, del Consiglio regionale, dr. Nino Marmo e dr. Sabino Zinni, del Comune di Andria, il sub Commissario Prefettizio, dr.ssa Mariella Porro, della Diocesi di Andria, Don Gianni Massaro.

A conclusione della cerimonia di consegna dei premi, la famiglia Palumbo, per il tramite dei fratelli di Michele – Vincenzo presente in sala e Pippo con un saluto da Varese – ha ringraziato il Circolo della Stampa, che si è prodigata per la realizzazione e l’organizzazione del concorso, ed ha ribadito che “iniziative simili fanno del bene al giornalismo, alla scuola e alla comunità di Andria”.

La Commissione presieduta da Piero Ricci, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia, ha stabilito che fosse assegnato il:

Premio sezione Giornalista Pubblicista dell’Anno a Paola Lacatena;

Premio sezione Giornalista editorialista dell’anno a Maria Labartino;

Premio sezione Giornalista esordiente a Chiara Rutigliano;

Premio Carta Stampata a Luciana Doronzo;

Premio sezione Web Michele Cotugno;

Premio sezione La Rubrica a Lino Patruno;

Premio sezione radioTv a Paola Russo;

Premio Menzione della Giuria a Michele Marmo.