Puglia. Facevano prostituire minorenni: chiesti 4 rinvio a giudizio

La Procura di Bari ha chiesto il rinvio a giudizio per quattro persone, tutti rumeni appartenenti allo stesso nucleo familiare (una coppia, il figlio e la compagna), accusati di riduzione in schiavitù, prostituzione minorile e sequestro di persona nei confronti di tre minorenni di 16 e 17 anni connazionali.

L’udienza preliminare inizierà il 23 settembre nell’aula bunker di Bitonto. I fatti contestati dal pm della Dda di Bari Simona Filoni risalgono al periodo compreso tra marzo e settembre 2018 e sarebbero stati commessi in un campo nomadi alla periferia di Foggia. Per gli stessi reati è in corso da parte della magistratura minorile il procedimento nei confronti di altri due figli minori della coppia. Alcuni imputati sono stati arrestati nel dicembre scorso e sono tuttora detenuti.

fonte https://foggiacalciomania.com/prorogati-tempi-della-manifestazione-interesse-scadenza-rinviata-lunedi-22/?fbclid=IwAR0Kg4Rm0PTkoFdYhcfeN5Tsqry9GrG5IfXOgb4PPjrk_JnFqVX34NFA0vI