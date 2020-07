Accademia Manfredonia: Giuseppe La Torre tecnico Allievi under 17

Manfredonia, 16 luglio 2020. L’ Accademia Manfredonia comunica che Giuseppe La Torre sarà il tecnico della categoria Allievi under 17 per la prossima stagione. Mister La Torre si è fatto apprezzare in questi anni per le sue ottime doti tecnico-tattiche oltre che comunicative. Cresciuto come tecnico nella nostra famiglia accademica, nel corso di questi anni ha vinto il campionato giovanissimi provinciali, posizionandosi lo scorso anno al 4° posto nella categoria giovanissimi regionali. Mister La Torre verrà affiancato da Mister Luca Fiananese, che in questi anni ha affiancato il primo nelle avventure dei campionati giovanissimi. Buon lavoro.