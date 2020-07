Manfredonia, 16 luglio 2020. E’ rebus a Manfredonia sulla candidatura di Angelo Riccardi che sta organizzando la sua campagna elettorale con il gruppo de L’Altra Capitanata. In quale delle 14 liste di Emiliano si collocherà, è un nodo che potrebbe venire sciolto nelle prossime ore. Certo l’ex sindaco di Manfredonia con il Pd è ai ferri corti, come si evidenzia dalla recente diatriba con Paolo Campo sul mercato ittico. Si gioca il tutto per tutto in una città che di candidati alle regionali ne presenta dai 6 agli 8, tantissimi per far quadrare liste voti e portare avanti quella linea di continuità, sedimentata nel tempo, che armonizzava singole aspirazioni del gruppo dirigente a Manfredonia. Un equilibrio che non c’è più, evidentemente, almeno non più per Riccardi, deciso o giocoforza costretto ad andare per la propria strada, con un nuovo cenacolo politico.

La forza la attinge da l’Altra Capitanata, con Pezzano, Mangiacotti, Cascavilla (che in molti danno con Italia in Comune, ma finché le liste non si ufficializzano nulla è certo), un gruppo civico organizzato per le regionali che definirà un nome su cui puntare. “Al momento non ho dichiarazioni da rilasciare- dice Riccardi- io so che in questo preciso momento ho un vincolo con Pezzano, Cascavilla, Mangiacotti per una candidatura collegiale, frutto di decisioni comuni”. Ma in quale schieramento, anche nel centrodestra? “So che questo gossip ha scatenato un putiferio, è da stamattina che ricevo una marea di telefonate, chi è senza parole, che vuole capire di più, chi è entrato in depressione, ma non ho nulla da dire”.

Mentre un altro ex sindaco Antonio Tutolo scenderà in lista con Senso Civico – in ogni caso è già più definito il suo percorso- Riccardi sta meditando, senza esclusioni di sorta. Si dice abbia trovato sponde di dialogo anche con il centrodestra, in particolare con Raffaele Fitto, e che la sua figura possa fare da apripista per il coinvolgimento di altri attori della scena politica e imprenditoriale della Capitanata. Senza esclusioni né preclusioni fra schieramenti, Riccardi (e i suoi alleati politici) in questo momento si gioca il tutto per tutto, contando anche su qualche attuale tentennamento dei suoi avversari politici a Manfredonia, dal M5s – che terremotò le comunali e soprattutto il voto alle politiche del 2018 – al centrodestra, che è meno compatto di qualche anno fa.

Ad esempio Cristiano Romani, negli anni sempre a sostegno di Giandiego Gatta, ha lanciato i suoi manifesti elettorali, senza simbolo, ma quasi sicuramente con la Lega alle regionali. Dunque la frammentazione dei gruppi di amici, un tempo l’uno con l’altro solidali (Riccardi -Campo Bordo/ Gatta-Romani) nonché i grillini divisi fra il sostegno a Conca (ex grillini) e le nuove leve del M5s, sono terreno ideale per cercare nuovi spazi politici. A Manfredonia una data epoca sembra finita, Riccardi potrebbe sorprendere tutti tagliando il traguardo della presentazione delle liste con un manipolo ben assortito di civici capace di superare barriere e schieramenti e mostrare che, in questo momento, è in grado di attrezzarsi con o senza l’appoggio delle segreterie di partito. Per altro codeste segreterie sono concentrate su ben altre faccende interne ed elettorali e hanno già definito i protagonisti. Un progetto civico e aggregante che Riccardi presenterà a breve, consapevole di non essere né “alieno” rispetto ad una certa area moderata fittiana, né di avere nulla da invidiare agli infiniti simboli, e liste, dei candidati di Emiliano.

A cura di Paola Lucino, Foggia 16 luglio 2020