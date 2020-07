ASL BAT “Ok assunzione 51 candidati concorso oss Riuniti”

Bari, 16 luglio 2020. Con recente atto dell’ASL BAT, è stato preso atto dell’elenco di candidati vincitori, nonché dell’elenco dei dipendenti riservisti, quale parte integrante e

sostanziale e trasmessi dall’A.O.U. “Ospedali Riuniti” di Foggia con nota del

02/07/2020. Da qui, è stato stabilito di assumere a tempo indeterminato 51 candidati dichiarati vincitori del concorso unico regionale di operatore socio sanitario di cui all’elenco trasmesso dall’A.O.U. “Ospedali Riuniti” di Foggia.

E’ stato stabilito di procedere all’assunzione degli ulteriori vincitori, sino a completamento del fabbisogno; di assumere a tempo indeterminato 32 unità di Operatori socio-sanitari aventi diritto alla riserva ex art. 52, co. 1 – bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., di cui all’elenco trasmesso dall’Azienda capofila, con nota prot. n. 12451 del 02/07/2020, subordinando l’assunzione medesima alla verifica, demandata alla ASL BT, in merito alla validità degli attestati di Operatore Socio Sanitario conseguiti dai predetti operatori.

Il personale assunto sarà assegnato nelle sedi indicate dalla Direzione Strategica.

ATTO IN ALLEGATO – 1251_Del_11-07-2020.pdf ASSUNZIONE OSS BAT concorso RIUNITI (1)