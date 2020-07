Assunzioni ASE. Caratù “La Commissione prefettizia sa di amministrare Manfredonia?”

Manfredonia, 16 luglio 2020. “La commissione prefettizia sa di amministrare la città di Manfredonia, oppure no? Le assunzioni all’Ase dimostrano questo! A volte le leggi, fatte per tutelare i cittadini, in realtà li puniscono”. Lo dice in una nota l’imprenditore Giovanni Caratù.

“Amministrare la città vuol dire anche conoscerla, con le sue peculiarità le sue eccellenze i suoi problemi. Considerato che la commissione, amministrerà la città per due anni, allora deve dare anche soluzioni e non procrastinare e rimandare le decisioni ai prossimi amministratori. Manfredonia, città commissariata, non è popolata da mafiosi, i suoi cittadini sono vittime non conniventi . A Manfredonia la fa da padrona il disagio sociale , non il malaffare. Ogni piccolo gesto ogni piccola decisione per alleviare questo disagio deve essere rapida e fattiva”.

“È notorio che a.s.e. SPA ( come anno ) per il periodo estivo assume del personale temporaneo per sopperire al carico di lavoro ed al rimpiazzo del personale in ferie.

Dai due o tre turni per 20 netturbini alla volta da giugno ad agosto. Quest’anno c’è bisogno di più legalità (sacrosanta).

Allora diano serie motivazioni a queste domande:

– alla richiesta dell’ase sulle assunzioni perché si è temporeggiato?

– alla richiesta dell’ase per procedere alle assunzioni con il

sorteggio, perché il segretario del comune ha opposto un ufficiale diniego ?

– alla richiesta dei partecipanti, dell’opinione pubblica, perché non si procede alla pubblicazione dell’elenco degli assunti? Con i criteri, i punteggi e le relative motivazioni.

– perché per pubblicare l’elenco si aspetta il parere di un legale sulla Privacy, incaricato da Ase (e ovviamente retribuito ) e non chiedere il parere ( gratuito) all’ufficio legale del comune o al segretario comunale ?

Ase è un azienda pubblica unitamente alle altre aziende private del territorio hanno anche una funzione sociale. Sono state deluse tante aspettative, di ragazzi, giovani disoccupati, di operai che vedevano in un mese di lavoro un piccolo ristoro alle loro difficoltà. Le assunzioni Sono state ridotte di due terzi in compenso sono triplicati i costi e oneri burocratici, quanto costa il parere legale, quanto costa la società interinale? Per fare cosa? Per selezionare profili professionali di livello minimo e per un mese di lavoro. Selezione comunque soggetta valutazione anche personale. L’ase come da tutti ribadito e rimarcato ha una struttura amministrativa sovradimensionata che ne appesantisce i costi, poteva tranquillamente svolgere questo compito. eliminando la discrezionalità con il sorteggio pubblico ( come sempre avvenuto ) .

Il sorteggio è il più democratico delle selezioni sopratutto per profili professionali in oggetto. Addirittura si pensa di eleggere i giudici del CSM con tale metodo”, conclude Caratù.