Belluno. È morto Antonio Prencipe, al vertice Associazione Polizia di Stato

Belluno, 16 luglio 2020. Nel tardo pomeriggio di domenica 12 luglio, presso l’Ospedale San Martino di Belluno dov’era ricoverato è deceduto Antonio Prencipe, presidente al secondo mandato della locale sezione Provinciale dell’Associazione della Polizia di Stato (A.N.P.S.). Per tracciare un breve profilo sulla sua persona si può cominciare col dire che Antonio Prencipe classe 1942, originario di Manfredonia (FG), si era arruolato nella Polizia di Stato (all’epoca Corpo delle Guardie di P.S.)negli anno 60. Qualche periodo dopo era giunto a Belluno assegnato alla Sezione Polizia Stradale, di cui aveva frequentato il corso di specializzazione.

Nel 1994, chiese la collocazione in quiescenza con grado di Ispettore Capo.

Non rimase inoperoso, da subito si dedicò con più dinamismo alla famiglia, senza tralasciare il sociale. Infatti, per circa un ventennio ha rivestito la carica di Presidente della locale Associazione I.P.A. chiudendo tale esperienza quale Consigliere Nazionale addetto al Bilancio. Dopo di che, è approdato all’A.N.P.S., sua famiglia naturale, ricoprendo la carica di Presidente fino al suo decesso.

Di Antonio si può tranquillamente dire che non era di carattere facile, nel senso che era schietto a volte ruvido e di poche parole, ma era dotato di quella capacità decisionale che traduceva in concretezza e competenza. Era il tipo che non arretrava mai di fronte ai problemi o alle difficoltà. Grazie alla sua tenacia e alla sua caparbietà tirava sempre dritto fino a trovare la soluzione.

Per quanti volessero onorarlo si comunica che le esequie avranno luogo nella Parrocchiale di Cavarzano alle ore 10,30 di mercoledì 15 luglio.