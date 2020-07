Capo della polizia “Nel Foggiano si continua a sparare e a morire ammazzati”

Foggia, 16 luglio 2020. “In questo contesto come avevamo già notato prima del Covid, in un Paese in cui in reati di sangue sono sempre più marginali, la realtà napoletana e quella foggiana hanno rappresentato in questi anni un pò delle eccezioni nel senso che a dispetto del trend fortemente compresso di altre parti del Paese, nel Napoletano e nel Foggiano si è continuato a sparare e a morire ammazzati seppure in percentuali minori. E questo nella realtà napoletana ha avuto una mutazione gangsteristica”.

“Perciò in questo momento – ha concluso – c’è una particolare attenzione ai fenomeni di criminalità diffusa, proprio perché il periodo del lockdown ha portato a una compressione dei fenomeni criminali e adesso questi fenomeni stanno riprendo con una violenza superiore di quella precedente”.

Lo ha detto il capo della Polizia Franco Gabrielli rispondendo – a margine del Premio Ammaturo in corso nel capoluogo partenopeo – a chi gli ha chiesto di commentare l’allarme lanciato su ‘Repubblica’ del prefetto di Napoli Marco Valentini sulla diffusione delle armi tra i giovani.

Fonte: repubblica