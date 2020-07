Emiliano in visita a Casa Sollievo. Covid “Grazie a tutti gli operatori”

San Giovanni Rotondo, 16 luglio 2020. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha visitato stamattina l’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza. Accolto dall’arcivescovo padre Franco Moscone, dal direttore generale Michele Giuliani e dal direttore sanitario Giovanni Battista Bochicchio, il governatore ha incontrato nella sala convegni i dirigenti amministrativi, i primari e i rappresentanti degli operatori sanitari.

Innanzitutto ha ringraziato tutti gli operatori per l’impegno profuso nel periodo dell’emergenza Covid. «Affrontavamo qualcosa di non perfettamente definito – ha spiegato Emiliano – che aveva caratteristiche gigantesche, globali. Ci siamo trovati in pochi giorni a prendere decisioni che poche settimane prima sarebbero parse assurde o inconcepibili. Eppure grazie alla concordia, alla fiducia reciproca e ad un principio gerarchico che ha funzionato, in Puglia siamo riusciti ad affrontare una situazione complessa, rispetto alla quale anche scienziati di altissimo profilo non erano allineati. Ci siamo riusciti anche grazie al vostro contributo, che è stato determinante. Grazie!». (Fonte: Opera Padre Pio)