Foggia, 16 luglio 2020. O rdinanza applicativa di misura cautelare personale del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa è stata eseguita nei confronti un uomo di 55 anni. L’indagato si è reso responsabile del reato di stalking nei confronti dell’ex moglie. In particolare lo stesso, spinto da futili motivi, di ossessione morbosa e di disprezzo morale per la sua ex consorte, la perseguitava con numerose telefonate che effettuava anche con il pretesto di sentire la figlia. Nel corso delle conversazioni telefoniche l’uomo prospettava ritorsioni in danno dell’ incolumità fisica della donna, qualora avesse frequentato altri uomini. L’indagato già a Marzo 2017 è stato destinatario di un’altra misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, per analoghi episodi di violenza e minaccia nei confronti sempre dell’ex moglie.

Successivamente, avendo il predetto violato le disposizioni disposte dall’Autorità Giudiziaria, a Febbraio 2018, il GIP revocava la misura cautelare dell’allontanamento della casa familiare, sostituendola con quella più grave degli arresti domiciliari.