Foggia. Madonna del Carmine e Sant’Anna, celebrazioni e suppliche

Foggia, 16 luglio 2020. Sono due le chiese del Carmine a Foggia, una risalente al ‘600, l’altra costruita nel 1973. A testimonianza del culto molto radicato della Madonna del Carmelo in città. La festa quest’anno, per via dell’ordinanza anti Covid del prefetto, non si potrà celebrare come negli anni passati. Fuochi d’artificio, processioni, bande non potranno svolgersi, solo eventi in forma statica.

Tre sono le messe previste oggi nella chiesa all’incrocio delle tre corsie, con la supplica svoltasi a mezzogiorno e il rito di imposizione del santo abitino. È così definito lo “scapolare carmelitano”, con la foggia di una veste formata da due pezzi di lana legati da nastro, simbolo della devozione e protezione mariana. In questi giorni la chiesa del Carmine, come altre di Foggia dove è possibile, stanno svolgendo la messa in giardino. Questa celebrazione interna alla chiesa e alla parrocchia sarà in vigore anche per la prossima festa di S. Anna, né giostre, né assembramenti per i fuochi, né concerti, solo i riti in chiesa e piatti tipici con consumo in famiglia, dalle ciammaruchelle alle pizze fritte.