Granosalus “Prodotto canadese in arrivo in Puglia senza controlli”

Dopo gli arrivi di navi durante il lockdown senza controlli, la Puglia è presa d’assalto con nuovi arrivi di grano estero proveniente soprattutto dal Canada. Destinatari Agriviesti e Casillo. I risvolti economici e sanitari sono drammatici per un Paese come il nostro che vanta la qualità migliore. Nove navi tra Bari, Barletta e Molfetta. I ministri Speranza e Bellanova che fanno? Difendono l’economia e la salute italiana? Perchè ICQRF e USMAF, organismi di controllo dei ministeri dell’agricoltura e della salute, non fanno controlli analitici sulle stive? Coldiretti non svolge nessuna attività di controllo nei porti, né denuncia la speculazione in corso.