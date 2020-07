OGGETTO: Articolo “Estorsioni e infiltrazioni. L’ombra della criminalità sulle Regionali in Puglia” – pagina 13 dell’edizione del 15 luglio 2020. Richiesta rettifica ai sensi dell’art. 8 della l. n. 47 del 1948

Formo la presente su incarico del Partito Democratico – Sezione di Foggia, in persona del segretario cittadino Avv. Davide Emanuele, per rappresentare quanto segue e per chiedere formale rettifica ai sensi dell’art. 8 della l. n. 47 del 1948.

Sotto un titolo eclatante “Estorsioni e infiltrazioni. L’ombra della criminalità sulle Regionali in Puglia” e un occhiello tanto inquietante quanto scorretto “In provincia di Foggia i clan hanno lanciato l’opa sulla politica. E si indaga sui rapporti tra boss ed esponenti del centrodestra”, il giornalista (Giuliano Foschini), giustappone tre argomenti del tutto eterogenei (grave episodio di estorsione avvenuto al Comune di Foggia, interdittive antimafia emesse nei confronti di imprese in odore di mafia, rendicontazione delle spese elettorali sostenute dal PD), creando un malizioso e fuorviante percorso argomentativo che induce il lettore a ritenere che una (insussistente, come si vedrà) omissione burocratica del PD abbia un benché minimo collegamento con mafia, criminalità, illegalità di vario genere.

Ma andiamo per ordine.

Il giornalista, pur essendo al corrente (avendone dato atto nella parte terminale dell’articolo) che i giudici del Tribunale di Bari hanno ritenuto errati i presupposti dell’applicazione della misura interdittiva nei confronti della società società Adriatica e CTM, ha nella parte iniziale dell’articolo affermato che: “i giudici contabili hanno contestato al PD di aver ricevuto un finanziamento da due società … sottoposte a un’interdittiva antimafia”, connotandole negativamente.

Prima di ogni altra riflessione, va evidenziato che la notizia è incompleta e scorretta, non avendo precisato che tale finanziamento è avvenuto nel mese di aprile 2019, quindi ben prima dell’emanazione dell’interdittiva, e che tali società hanno finanziato non solo il Partito Democratico, ma tutti (o quasi tutti) i partiti interessati alle elezioni comunali.

Poi va evidenziato che la frase, così come formulata, è fuorviante, non avendo contestato la Corte dei Conti la qualità del soggetto che ha effettuato il contributo, ma solo la rendicontazione dello stesso (che il PD, come da documentazione che si allega, ha regolarmente svolto). Solo nella parte finale dell’articolo, dopo una lunga (quanto inutile) digressione sui motivi (censurati dal Tribunale di Bari) che avevano indotto il Prefetto ad applicare l’interdittiva, è dato comprendere di quale tipo di violazione si tratti “…il PD non abbia consegnato la documentazione”.

Il tutto dopo aver trattato di estorsioni compiute in pubblico da esponenti della criminalità foggiana nei confronti di politici del centrodestra, dello scioglimento di tre comuni della Capitanata (Mattinata, Cerignola e Manfredonia), dell’emanazione di 32 interdittive a imprese (garganiche) infiltrate dalla criminalità organizzata, e aver inserito una frase decontestualizzata del Procuratore Antimafia De Raho (la cui foto attribuisce indubbia autorevolezza all’articolo, definito generosamente “L’Inchiesta”).

È lecito, quindi, nel rispetto della sacra libertà di stampa, interrogarsi sull’attinenza della nostra vicenda – burocratica – in questo melting pot di notizie eterogenee per argomento, autorità e finanche geografia, evidentemente poco chiara al giornalista.

Ma veniamo alla specifica contestazione che il giornalista muove al Partito Democratico.

I documenti allegati costituiscono l’integrale corrispondenza tra il segretario cittadino e la Corte dei Conti. Basterà elencarli e leggerli per constatare la perfetta osservanza delle norme da parte del Partito Democratico. Così come sarebbe stato sufficiente – e deontologicamente corretto – chiederne conto prima di pubblicare una notizia di tale gravità.

17 gennaio 2020 – Dichiarazione / Rendiconto di spese per la lista Allegato estratto conto 1739 BPP Allegato fatture 39/19 e 81/19 Allegato contratto locazione Allegato bonifico per locale

12 febbraio 2020 – Lettera Corte dei Conti richiesta integrazione documentale

17 febbraio 2020 – Riscontro PD Allegati singoli bonifici

20 maggio 2020 – Lettera Corte dei Conti richiesta ulteriore integrazione

21 maggio 2020 – Riscontro PD Allegato dichiarazione legale rappresentante Adriatica Servizi Allegato dichiarazione legale rappresentante CTM

4 giugno 2020 – Lettera Corte dei Conti richiesta ulteriore integrazione

9 giugno 2020 – Riscontro PD Allegato attestazione commercialista Adriatica Servizi Allegato attestazione commercialista CTM



Vogliate, pertanto, pubblicare la presente richiesta di precisazione /smentita, con analoga evidenza rispetto all’articolo in questione.

È riservata ogni altra azione a tutela degli interessi della parte che rappresento.

Distinti saluti”.

Foggia, 16 luglio 2020 Avv. Michele Vaira

Per ratifica e conferma Il segretario cittadino del PD di Foggia – Avv. Davide Emanuele