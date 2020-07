Manfredonia. Assunzioni ASE: i 20 nomi. Barbone “Avevo proposto il sorteggio, no da Commissione”

Manfredonia, 16 luglio 2020. “Alla Commissione straordinaria del Comune, avevo proposto il sorteggio. Come fatto negli altri anni: si individuavano gli idonei, e si procedeva con l’estrazione. La Commissione ha valutato che il sorteggio non fosse regolare, che non rispettava le norme di riferimento, e che bisognava attenersi alle indicazioni fornite dalla società interinale che si sarebbe andati ad individuare”. Così a StatoQuotidiano l’Amministratore Unico dell’ASE SpA, Francesco Barbone, ritornando sulle assunzioni di “20 unità operaie, con mansione di operatore ecologico/ addetto alla raccolta differenziata/ raccoglitore – ecc. ecc., di livello J CCNL Servizi Ambientali ”Utilitalia”, per l’Azienda Servizi Ecologici S.p.A. di Manfredonia, dopo la selezione a cura della Società Lavorint S.p.A. agenzia per il lavoro di Milano, filiale di Canosa di Puglia.

Si fa riferimento a un contratto di somministrazione di lavoro temporaneo full – time, presumibilmente a far data 15/07/2020 al 15/09/2020.

“Con i sorteggi degli anni passati abbiamo violato delle norme? Non sono un legale e non spetta a me dirlo. Posso solo dichiarare che abbiamo sempre fatto tutto per la massima trasparenza. Anche quest’anno: ASE e agenzia interinale hanno operato nella massima correttezza, mediante le doverose prerogative e direttive”.

“Infine – continua Barbone – preciso che, nell’ambito dell’azienda Ase, disponiamo di un ODV, organismo di verifica e controllo, che, relativamente alla diffusione dei dati relativi alle assunzioni, ha stabilito che i nomi possono essere diffusi ma privi dei luoghi e delle date di nascita, e dei Comuni di residenza”.

FOCUS STATOQUOTIDIANO

ELENCO NOMINATIVI, CON ULTERIORI DATI COPERTI PER PRIVACY (COME DISPOSTO DALL’ODV DELL’ASE)