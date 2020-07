Manfredonia, genitore istituto superiore “No smembramento classi”

Manfredonia, 16 luglio 2020. “Buon pomeriggio StatoQuotidiano, sono un genitore della 1^ D. Vi chiediamo di pubblicare un articolo per evitare o per accendere una speranza per lo smembramento di una classe la 1 D di 16 alunni dell Istituto tecnico Toniolo, con possiible inserimento a SORTEGGIO nelle varie classi decise anche da loro. Una classe, anche a detta dei professori, modello per l’Istituto.

Mercoledì 15 luglio, 11 genitori su 16, sono stati dal Vice Preside per evitare questo smembramento, per noi molto importante per i nostri figli, ma con scarso risultato.È tutto già deciso. Scusate del disturbo AIUTATECI GRAZIE MILLE”.