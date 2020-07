Peppe Sfera “Uniamo l’ospedale con la ragioneria” (video Rete Smash)

💥💥Cari lettori💥💥vi proponiamo in anteprima mondiale🌍🌎🌏…🎤l’intervista fatta al prof. #PEPPE #SFERA, tuttologo, esperto di cultura e turismo, #ideatore del progetto "Uniamo l'ospedale con la ragioneria", #coordinatore dei 🐎#monociucci e delle 🏞#cascate #stimolanti.🚽Per la 1️⃣ma volta si mette in gioco ad una #competizione a #livello #regionale, candidandosi alle elezioni per il rinnovo della giunta e del consiglio delle regioni (Puglia, Gargano, Salento) con la lista #CIVICA #ACITILOP (Per una politica al contrario).🔟9️⃣8️⃣7️⃣6️⃣5️⃣4️⃣3️⃣2️⃣1️⃣0️⃣🎬Intervista a cura di 🎤Luigia Riccardi e 🎤 Stefania Consiglia Troiano🎥📼Riprese e montaggio video a cura di ➡️Matteo Vitulano⬅️Buona visione ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️#retesmash #interviste #politiche #parodia

Pubblicato da Rete Smash su Giovedì 16 luglio 2020