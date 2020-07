Pinuccio “Il Canale Lagrimaro di Cerignola sembra catrame”

Cerignola, 16 luglio 2020. “Apprendo la notizia della notifica dell’informazione di garanzia all’indirizzo di 133 persone tra imprenditori della Zona Industriale di Cerignola, ex-Sindaco e ex-dirigenti del Comune di Cerignola sulla questione del Canale Lagrimaro, un piccolo corso d’acqua così inquinato da avere perennemente un color nero pece.

Quando andai per la prima volta a girare il primo servizio per Striscia la notizia sul canale Lagrimaro, arrivati nell’area industriale di Cerignola, il canale appariva secco e si notava solo il letto catramato. Sembrava una segnalazione errata. Chiamai il segnalatore chiedendo spiegazioni e lui si precipitò sul posto e mi disse: “non è catrame… ‘si muove… si muove… è acqua” e afferrata una pietra la fece cadere su quello che sembrava un letto di un fiume asciutto.

Il sasso in quel momento mi fece capire che ero davanti ad uno dei corsi d’acqua più inquinati visti nella mia carriera. Quello che sembrava catrame era qualcosa di liquido. Il nero pece creato da scarichi illeciti di sostanze chimiche rendeva quello che una volta era acqua piovana un unico liquame maleodorante da far impressione. Dal primo servizio seguirono altri e ogni volte che pensavo a quel canale mi veniva in mente la scena della pietra e soprattutto anche lo stato di empasse sia dell’acqua nera pece, ma soprattutto delle istituzioni che per anni avevano girato la testa dall’altro lato e turato il naso davanti a quella maleodorante violenza all’ambiente. Oggi qualcosa si sta muovendo e la speranza è poter tornare a raccontare del Canale Lagrimaro non più come una brutta pagina di cronaca ma come una esempio di Paese che se vuole i problemi li risolve”. Lo scrive l’inviato di Striscia “Pinuccio” sui social.