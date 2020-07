“Qui dove il mare luccica” il ricordo di Lucio Dalla nella sua cara Peschici

Gargano, 16 luglio 2020. Lucio Dalla, uno dei geni eclettici della musica italiana, considerava il Gargano come una parte del suo cuore. A Peschici era di casa, dal lontano 1966 quando conobbe Filomena Salcuni, storica ristoratrice recentemente scomparsa e che all’epoca gestiva il ristorante “La Pescatrice” con annessa pensione. Per Lucio la signora Filomena era una seconda madre, e in un certo senso si sentiva parte della sua famiglia.

La figlia di Filomena, Raffaella, attualmente titolare del lido e hotel Orchidea, ricorda bene tutte le volte che Lucio si tratteneva presso la pensione, di solito una o due settimane. “Con la popolarità ha preferito trattenersi meno tempo. Arrivava di sera e se ne andava il giorno dopo – ha ricordato Raffaella – Lucio era un uomo molto simpatico, buono, e gli piaceva la nostra famiglia, perché eravamo uniti”. “Era anche amante della cucina di mia madre – ha aggiunto – Lei lo raggiungeva alle Tremiti, dove Lucio possedeva una villa, e gli portava molte prelibatezze locali, come le melanzane ripiene, le seppie, la pizza. Non gli faceva mancare nulla”.

Presso la pensione di Filomena, Lucio ha scritto molte sue canzoni divenute pietre miliari. In un’intervista rilasciata a Francesco D’Arenzo, Filomena ha affermato che il brano “4 marzo 1943”, uno dei più noti e amati di sempre, è stato scritto proprio a Peschici, tra le mura della sua pensione. In alcune occasioni i suoi soggiorni sono stati accompagnati dalla presenza di altri amici d’arte, come Ron, uno degli artisti più vicini a Lucio. “Ron è stato nel nostro albergo quando si è esibito in concerto a Peschici – ha detto Raffaella – Quella sera è stata anche dedicata una targa a mia madre da parte dell’amministrazione comunale con la presenza di Ron. È stato veramente eccezionale quell’evento”.

Articolo di Valerio Agricola – Servizio a cura di Giuseppe Laganella – Riprese e montaggio a cura di Vittorio Agricola