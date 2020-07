START, Conca: “Falsa partenza e sportelli Agenzia Entrate in tilt”

Foggia, 16 luglio 2020. “La misura, denominata Start, è stata finanziata dal governo regionale con 124 milioni di euro attraverso una riprogrammazione dei fondi europei ed è rivolta a circa 60 mila professionisti con un reddito dichiarato non superiore ai 23 mila euro”. Lo dice in una nota il consigliere regionale Mario Conca.

“Come al solito, però, la semplificazione amministrativa si traduce in complicazione per la vita dei cittadini pugliesi e per la stessa pubblica amministrazione. Magrado, con l’articolo 264 del DL Rilancio, lo Stato abbia disposto la semplificazione amministrativa per velocizzare l’iter che doveva portare al beneficio economico immediato per fronteggiare le difficoltà finanziarie dovute alla pandemia, nell’avviso pubblico della misura in parola, tra gli altri documenti, si richiede espressamente copia del certificato di attribuzione della partita IVA. Ma non bastava l’autocertificazione in prima istanza per verificare il mantenimento della partita IVA? Per le misure di sostegno erogate da Puglia Sviluppo, ad esempio, si è potuto autocertificare addirittura il Durc, perché qui non si è potuto procedere con controlli ex post?”.

“La conseguenza di tale improvvida scelta nel redigere l’avviso pubblico, con l’aggravante della dicitura “fino ad esaurimento delle risorse”, questa mattina, e sarà così per le settimane a venire, ha creato scompiglio e assembramenti per garantirsi l’agognata cronologicità. Stamani, infatti, presso l’agenzia delle entrate di via Amendola, c’erano centinaia di professionisti in attesa del proprio turno. Situazione analoga si è verificata presso tutte le alrre sedi, mandando in tilt i pochi operatori allo sportello, per via delle ferie e delle disposizioni anti-contagio, che si sono ritrovati a fronteggiare l’emergenza.

È verosimile che molti utenti, malgrado le ore di attesa, non si vedranno rilasciare l’attestazione al momento, perché non rettificate l’avviso pubblico per non ingolfare gli uffici e far perdere tempo a commercialisti e professionisti?”.