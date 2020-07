Stornara, incidente: auto contro cancello abitazione

Stornara, 16 luglio 2020. Finisce nel cancello di un’abitazione situata all’altezza della rotonda in via Stornarella uno straniero alla guida. Alta velocità e stato di ebbrezza probabilmente le cause del sinistro. Gravi le condizioni del conducente trasportato via in elicottero. Secondo quanto raccontano i presenti al momento del fatto, i controlli operati dalle forze dell’ordine, carabinieri e vigili del fuoco, e i soccorsi sarebbero arrivati solo dopo due ore di attesa. Intanto, i connazionali del presunto ubriaco alla guida avrebbero portato via dal posto dell’incidente documenti e cellulare dell’automobilista.

A cura di Daniela Iannuzzi