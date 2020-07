Tentò di uccidere la moglie, 12 anni in appello per 51enne foggiano

Foggia, 16 luglio 2020. “Condanna di 12 anni in appello, uno sconto di quattro rispetto alla sentenza di primo grado e un’attenuante: il parziale vizio di mente” a carico del 51enne foggiano Salvatore D’Apolito, che il 27 settembre 2018 sparò alla moglie a Negrone, nel Bergamasco. In primo grado l’uomo era stato condannato a 16 anni. “Per quell’agguato la moglie, dalla quale era ormai separato, era rimasta ricoverata in prognosi riservata per due settimane, mentre lui, 51enne piastrellista di Villasanta (Monza Brianza), era finito in carcere e poi condannato a 16 anni in abbreviato per tentato omicidio, ricettazione e porto d’abusivo d’arma da fuoco“. Lo riport l’Eco di Bergamo.