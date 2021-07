Brucia il Gargano e divampano le polemiche: dal Gino Lisa ai ritardi

Foggia, 16/07/2021 – (ambienteambienti) «Sono state messe a rischio vite umane», ha tuonato il sindaco di Vico del Gargano, Michele Sementino. Ed è davvero così. Il rischio di perdere la vita che si aggiunge a quanto già distrutto: ettari di vegetazione, migliaia di alberi, beni e strutture di aziende e privati cittadini.

Brucia il Gargano, ma le fiamme della polemica divampano (anche) a Foggia. Perché l’ultimo dei già tanti incendi estivi, registrato tra Vico, Ischitella e San Menaio, poteva avere conseguenze ancor più drammatiche

E se da un lato c’è il plauso unanime a Protezione Civile, Vigili del fuoco e volontari per il contributo determinante allo spegnimento delle fiamme, ecco che l’aeroporto Gino Lisa di Foggia torna, suo malgrado, al centro dell’attenzione. Lo fa perché lo scalo dauno, proprio in questi giorni, avrebbe dovuto celebrare un momento storico: la data era già fissata – 15 luglio -, a segnare non la ripresa dei voli da Foggia ma almeno la nuova operatività dello scalo. E invece…

Lo scalo non riparte

Nulla da fare, ancora. I «soliti problemi, che interessano solo il nostro aeroporto» – come li ha sintetizzati Sergio Venturino, presidente del Comitato Vola Gino Lisa – hanno, per restare in tema, spento gli entusiasmi. E il collegamento tra le vicende del Gargano e l’aeroporto non è così campato in aria, proprio perché è stata recentemente annunciata la volontà di spostare la base della Protezione Civile Regionale proprio al Gino Lisa.

Da qui, il collante con gli incendi: «Nelle ultime ore – ha sottolineato il Comitato – stiamo assistendo all’ennesimo incendio boschivo che, verosimilmente, sarebbe stato più contenuto se fosse stata operativa proprio la base di Foggia. Per non parlare dei costi d’intervento certamente più elevati se i Canadair usati per l’intervento sono partiti da aeroporti non vicini all’incendio».

Una valutazione negativa anche dal punto di vista economico: «Costi certamente superiori (e non di poco) rispetto a quelli previsti per i mezzi antincendio di cui dovrebbe necessariamente dotarsi l’aeroporto per l’apertura operativa. Ci chiediamo, a questo punto, se qualcuno i conti se li fa o se li sa fare».(ambienteambienti)