San Severo (Foggia), 16/0772021 – Paura sulla superstrada del Gargano all’altezza dello svincolo per Apricena.

Per cause ancora in corso d’accertamento un camion ha preso fuoco. Si è formata una lunga fila di auto.

La circolazione stradale è interrotta in entrambi i sensi di marcia. Un mezzo pesante ha preso fuoco sulla S.S. 693 Garganica a scorrimento veloce in prossimità dello svincolo di Apricena. Sul luogo traffico bloccato in entrambi i sensi di marcia.