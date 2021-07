Brindisi, 16/07/2021 – (norbaonline) Incidente stradale ieri sera sulla Statale 379 tra Rosa Marina e Monticelli, direzione Brindisi.

Quattro le persone ferite, tra cui un bambino di 3 mesi, tutti a bordo di un’unica auto, una Fiat Doblo’ che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata su un fianco.

Tutte e 4 le persone sono state estratte dal mezzo dai vigili del fuoco intervenuti sul posto assieme a più ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti al Perrino di Brindisi, due in codice rosso e una in codice giallo. (norbaonline)