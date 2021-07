Il “focolaio di Manfredonia” nella trasmissione di Rai1 Estate in diretta

Manfredonia, 16/07/2021 – La trasmissione di Rai1 “Estate in Diretta” di oggi pomeriggio era sul lungomare di Manfredonia per parlare del focolaio che si è sviluppato in un villaggio turistico dove erano presenti tantissimi giovani. Precisamente 400 ragazzi provenienti da ogni parte d’Italia che hanno sviluppato un cluster che da 34 casi si è raddoppiato a 67.

La giornalista spiega di aver provato a contattare l’amministratore del villaggio turistico senza riuscirci. Il gestore della struttura ha spiegato giorni fa di aver seguito tutte le misure di sicurezza. Nel corso della trasmissione è stato intervisto Michele De Meo che gestisce una grande struttura alberghiera a Manfredonia. “Questa notizia di portata nazionale ha fatto calare le prenotazioni dell’ultimo minuto. Il caso è isolato, problemi non ce ne sono. La città è quasi Covid free. Le prenotazioni però vanno a rilento”.

“Queste cose succedono perché non sono tutti vaccinati”, sostiene una cittadina intervistata. “Io come insegnante sono per il vaccino per tutti per tornare a scuola in presenza”. “Siamo vaccinati, sembrava andava tutto bene e invece sono saliti i contagi”, spiega una bagnante. “Sono per il Green Pass obbligatorio”, afferma un’altra cittadina intervistata sulla spiaggia.