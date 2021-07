Luca, l’Italia risplende nel film d’animazione Pixar

Tra le varie case di produzione cinematografiche fagocitate dal colosso d’intrattenimento Disney è indubbio che Pixar sia una di quelle a risplendere più di luce propria.

Dopo aver sconvolto il mondo dell’animazione digitale negli anni ’90 con un utilizzo certosino della CGI (acronimo di Computer-generated imagery), Pixar ha sfondato diversi tabù dell’animazione occidentale: partendo da storie perfettamente adattabili ai bambini il collettivo di artisti che si è riunito intorno alla casa di produzione ha saputo stratificare le sue opere e condirle di significati profondi.

Dal tema del lutto in Up e in Coco allo sfruttamento delle risorse nel mondo tardo-capitalistico di Wall-E, dallo studio psicologico in Inside Out alla ricerca del senso della vita di Soul, l’universo Pixar si è arricchito di personaggi iconici che hanno dato un nuovo lustro e una nuova sensibilità al mondo Disney.

E’ in questo florido contesto che si colloca Enrico Casarosa, regista genovese, trasferitosi a New York a vent’anni per approfondire il mondo dell’animazione e già candidato agli Oscar per il migliore cortometraggio d’animazione con La Luna.

Luca è il suo lungometraggio d’esordio e racconta la storia di un Luca Paguro, un “mostro” marino curioso del mondo in superficie. Grazie all’incontro con un altro ragazzino, Alberto Scorfano, scoprirà che appena mette piede sulla sabbia il suo corpo si trasforma in tutto e per tutto in quello di un umano.

Con il sogno di guidare una Vespa i due intraprendono un viaggio alla scoperta di se stessi e soprattutto un percorso di accettazione: la loro natura mostruosa è chiaramente una metafora dell’essere degli outsider, degli stranieri, impegnati così tanto a nascondersi da dimenticare a volte che è proprio la diversità ad arricchire le interazioni umane.

Viene spontaneo il paragone con La Sirenetta, classico Disney, sia per la similitudini della trama sia per le evidenti differenze: se Ariel viene trascinata dagli eventi e dai sentimenti, la storia di Luca e Alberto – pur essendo ambientata negli anni ’60- invece affonda le sue radici in un mondo che sta mutando; la realizzazione personale non dipende più dal compimento del sogno d’amore, ma dallo stare bene con se stessi, anche con la consapevolezza che non tutti accetteranno sempre le tue scelte e la tua natura.

Il lungometraggio di Enrico Casarosa si colloca nei film più romantici della filmografia Pixar, non in senso strettamente amoroso, quanto più artistico: il film, totalmente ambientato sulle coste liguri, gioca con i cinque sensi, accarezzando la memoria dello spettatore e suggestionandolo con delicati, (quasi)mai troppo invasivi, elementi tipici della cultura italiana. Ad un certo punto pare quasi di poter sentire l’odore fresco del basilico mentre i protagonisti si accalcano su un piatto di trenette al pesto, così come la realizzazione eccezionale della superficie marina trasmette allo spettatore la voglia di immergersi nelle splendide acque del Tirreno. Per quanto ambientato a Portorosso (un mix tra Monterosso e Porto Venere) Luca potrebbe essere ambientato in una qualsiasi località marittima italiana; il film stuzzica la memoria degli adulti, che ricordano l’infanzia spensierata a giocare a pallone in piazza, così come stimola la curiosità dei bambini, pronti ad andare in vacanza a vivere piccole grandi avventure.

Emblematico è sicuramente un orologio dentro cui è conservata una foto di Marcello Mastroianni nel ruolo di Ferdinando Cefalù in Divorzio all’italiana.

Luca è disponibile legalmente sulla piattaforma streaming Disney+.

A cura di Lorenza Guerra