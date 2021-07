Puglia: turista con auto in panne, in due tentano di violentarla

Lecce, 16/07/2021 – (norbaonline) Una ragazza di 25 anni del Piemonte in vacanza nel Salento è stata aggredita nella serata di ieri da due individui che hanno tentato di violentarla dopo essersi fermati per strada a darle un mano perché con l’auto in panne. La giovane turista stava percorrendo una strada interpoderale che collega Alezio a Gallipoli, dove avrebbe dovuto raggiungere il resto della comitiva per trascorrere la serata, quando a causa di una gomma bucata è stata costretta a fermarsi chiedendo aiuto agli automobilisti di passaggio.

La giovane ha sporto denuncia questa mattina presso i carabinieri, riferendo di due ragazzi che fermatisi si sono offerti di aiutarla salvo a aggredirla all’improvviso trascinandola dietro l’auto. A salvarla il transito intenso in quel momento di numerose auto Il timore che qualcuno si potesse accorgere di quanto stava accadendo, ha indotto i due aggressori a desistere dall’intento e a fuggire. La 25enne si è poi recata al pronto soccorso dell’ospedale di Gallipoli per farsi refertare. Sul corpo evidenti i segni dell’aggressione. La prognosi è di 7 giorni. Sull’accaduto indagano i carabinieri. (norbaonline)