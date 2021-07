Salvata dai Fratelli della stazione una donna che dormiva per strada

“D. dorme distesa su una panchina di piazza Vittorio Veneto, a pochi passi della stazione ferroviaria di Foggia. E’ sola, di sera tardi, con la testa appoggiata allo zaino che le fa da cuscino. Proviamo a svegliarla, parliamo con lei, le chiediamo come si chiama e da dove viene”. La vicenda la raccontano i Fratelli della stazione di Foggia.

“Ha fame e prende subito qualcosa da mangiare che le diamo. D. è della provincia di Foggia. Ieri si è allontanata dal luogo in cui viveva con altre persone. Non è la prima volta che dorme per strada, che fa la senza dimora, ma da qualche tempo credeva di essersi finalmente sistemata. Come la vita che vorrebbe rimettere a posto, riportare sui giusti binari. Perché è chiaro dal suo sguardo e dai suoi racconti che c’è una zona d’ombra nella sua vita, nei suoi occhi, negli affetti che appaiono così fragili”. Preso atto dell’accaduto, hannosubito allertato il PIS Foggia – Pronto Intervento Sociale. e segnalato il caso.

“Soprattutto se è sera tardi, se si tratta di una donna, di una persona in evidenti condizioni di fragilità. Lei si è fidata di noi. E questo, non era così scontato. Adesso dorme a “Casa di Abraham e Sarah”, il dormitorio riservato a sole donne senza dimora. Ma la cosa più importante è che grazie al lavoro di operatori ed assistenti sociali, se D. lo vorrà potrà essere seguita, capita, accompagnata – ce lo auguriamo tutti – in un percorso di inclusione o comunque di ripresa della sua vita. Perché ne ha bisogno. Glielo si legge nella voce, nei movimenti, nello sguardo”.

“Il nostro grazie va a lei- conclude la nota- perché in questa società in cui sta diventando sempre più complicato fidarsi di qualcuno, a partire dalle istituzioni pubbliche che dovrebbero amministrare la nostra città, lei si è fidata di un gruppo di persone che non conosceva. Si è messa nelle loro mani. E noi le siamo grati. Buon cammino D”.