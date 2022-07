Concorso Asl Bat: da rifare per metà dei candidati

BARLETTA, 16/07/2022 – (ledicoladelsud) «Quanto è accaduto in queste ore nell’ambito del concorso unico regionale per il reclutamento di 100 amministrativi nella Asl Bat è inaccettabile.

Chiediamo alla stessa Asl e alla Regione Puglia di intervenire quanto prima per ripristinare il corretto svolgimento della selezione individuando un’alternativa che rispetti i crismi dell’imparzialità». Lo dichiara Franco Busto, segretario generale regionale della Uil. A causa di un errore tecnico-organizzativo, infatti, spiegano dalla Uil «metà dei candidati saranno chiamati a ripetere, di fatto, la prova selettiva e non già solo i quesiti oggetto dell’errore, a evidente svantaggio dei candidati che invece hanno già sostenuto la prova».

«Congiuntamente – riferisce Busto – ci stiamo rivolgendo formalmente alla Asl per rivedere le modalità di ripetizione della prova: riteniamo più giusto, infatti, che i candidati si cimentino solo sui due quesiti in oggetto e non già su tutta la prova». «Inoltre – aggiunge – la convocazione è fissata per il 28 luglio, giorno in cui sono previsti altri concorsi regionali, il che costringerebbe i candidati a una scelta obbligata». «Sarebbe un segnale di giustizia – conclude – da parte dell'amministrazione pubblica nei confronti di tanti uomini e tante donne che hanno impegnato settimane della propria vita per preparare un esame dal quale potrebbe dipendere il loro futuro occupazionale».