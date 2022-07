Italexit, Paragone: “Al fianco dei giornalisti per la libertà di stampa”

Gianluigi Paragone: "L’ultimo episodio in ordine di tempo, il telefono sequestrato al giornalista Francesco Pesante direttore della testata on line “l’Immediato” di Foggia, da sempre impegnato nella lotta alle mafie ed alla corruzione, denota un’ulteriore deriva autoritaria nella gestione del potere a danno della libertà d’informazione, in un paese, l’Italia"