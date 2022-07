Manfredonia, Comparti CA: “Cedere aree a servizi delle cooperative”

MANFREDONIA (FOGGIA), 16/07/2022 – “Sciolto uno dei nodi principali dell’annosa questione Comparti CA. Questo pomeriggio il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità dei presenti la modifica dell’art.32 che regola, nelle convenzioni stipulate per i Comparti CA, la possibilità di cedere le aree a servizi delle cooperative.

In tal modo sarà possibile cedere le aree anche prima dell’inizio dei lavori, monetizzando risorse per riavviare il comparto edilizio e il completamento delle opere di urbanizzazione. Attesa anche la modifica del regolamento edilizio con la possibilità di prevedere i servizi non solo a pian terreno. Ulteriore stimolo per il settore privato che si associa alla possibilità per il Comune di incassare gli oneri di urbanizzazione, risorse importanti per il bilancio comunale”.