Manfredonia, Ispettori Civilis scoprono una Panda rubata e incendiata

MANFREDONIA (FOGGIA), 16/07/2022 – “La pattuglia di servizio degli Ispettori Ambientali Territoriali CIVILIS, del Comandante Giuseppe Marasco con l’Ispettore Tommaso Mangini durante il controllo del territorio hanno scoperto una Fiat Panda rubata,

infatti risulta una denuncia di furto inserita in data 19.10.2021 presso la Stazione dei Carabinieri di Barletta targata CS537552 e incendiata, un scooter e un’altra auto con targa straniera che giaceva da oltre tre anni sotto il portone della proprietaria (straniera) non avendo l’assicurazione, la revisione scaduta e non avendo pagato il bollo auto, semi distrutta nella Via Paolo Borsellino, Frazione Borgo Mezzanone di Manfredonia, avvisati i Carabinieri per i provvedimenti di legge le due auto e lo scooter sono state recuperate da parte dell’ACI RINALDI e sottoposti a custodia giudiziaria. (foto) , a voi i commenti e condividete”.

Lo riporta il Generale Giuseppe Marasco.